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«Локомотив» — «Ювентус»: Рэмси открыл счёт

«Локомотив» — «Ювентус»: Рэмси открыл счёт
Футбол / Лига чемпионов 0

Валлийский полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси открыл счёт в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. К 5-й минуте счёт в пользу итальянской команды — 1:0. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Хавбек туринской команды отправил мяч в ворота «железнодорожников» уже на 4-й минуте встречи, а голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме не сумел его зафиксировать.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Франции во главе с Рудди Букке. Помогают ему Гийом Дебар и Жюльен Паселли. Резервным рефери на эту встречу назначен Франк Шнедер.

«Локомотив», набрав три очка, занимает третье место в турнирной таблице группы D. «Ювентус» (7) — на первом месте. Соперниками команд по группе D в Лиге чемпионов являются «Атлетико» и «Байер».

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