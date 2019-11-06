«Локомотив» — «Ювентус»: Рэмси открыл счёт

Валлийский полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси открыл счёт в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. К 5-й минуте счёт в пользу итальянской команды — 1:0. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Хавбек туринской команды отправил мяч в ворота «железнодорожников» уже на 4-й минуте встречи, а голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме не сумел его зафиксировать.
Обслуживает встречу бригада арбитров из Франции во главе с Рудди Букке. Помогают ему Гийом Дебар и Жюльен Паселли. Резервным рефери на эту встречу назначен Франк Шнедер.
«Локомотив», набрав три очка, занимает третье место в турнирной таблице группы D. «Ювентус» (7) — на первом месте. Соперниками команд по группе D в Лиге чемпионов являются «Атлетико» и «Байер».
- 6 ноября 2019
-
22:37
-
22:37
-
22:31
-
22:27
-
22:23
-
22:15
-
22:05
-
21:55
-
21:51
-
21:49
-
21:34
-
21:27
-
21:26
-
21:09
-
21:01
-
21:01
-
20:56
-
20:48
-
20:43
-
20:43
-
20:42
-
20:34
-
20:26
-
20:25
-
20:09
-
20:03
-
19:49
-
19:44
-
19:36
-
19:35
-
19:16
-
19:13
-
19:10
-
19:05
-
18:47