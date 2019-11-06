Представлен мяч Евро-2020. Фото

Состоялась презентация официального мяча, который будет использован в матчах финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.

Основным цветом мяча является белый, также есть цветные вставки. Изготовителем игрового снаряда является Adidas.

Чемпионат Европы 2020 года станет вторым чемпионатом Европы, в групповой стадии которого примут участие 24 команды. Турнир станет первым в истории, который пройдёт на 12 стадионах в 12 городах 11 государств (12 национальных ассоциаций УЕФА).

Матчи состоятся в Англии (Лондон), Германии (Мюнхен), Азербайджане (Баку), Италии (Рим), России (Санкт-Петербург), Румынии (Бухарест), Ирландии (Дублин), Дании (Копенгаген), Венгрии (Будапешт), Шотландии (Глазго), Испании (Бильбао) и Нидерландах (Амстердам).