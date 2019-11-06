«Ювентус» досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» принимал туринский «Ювентус». Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



На 3-й минуте счёт открыл полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси. На 12-й минуте хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук сравнял счёт. Победный гол забил полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста, отправив мяч в ворота «железнодорожников» на 93-й минуте.



«Ювентус» набрал 10 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы D. Таким образом, туринский клуб досрочно вышел в стадию плей-офф Лиги чемпионов. Московский «Локомотив» (3) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе D являются мадридский «Атлетико» и леверкузенский «Байер».

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