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Эмери — о Моуринью в «Арсенале»: я здесь тренер!

Эмери — о Моуринью в «Арсенале»: я здесь тренер!
Футбол / Англия 0

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери остро отреагировал на вопрос журналиста о возможном приходе на его место Жозе Моуринью.

«Я здесь тренер!» — цитирует Эмери Goal.

В последних шести матчах «Арсенал» одержал всего одну победу, опустившись в турнирной таблице английской Премьер-лиги с третьего на пятую строчку. От лидирующего «Ливерпуля» лондонский клуб отстаёт уже на 16 очков.

Ранее стало известно, что португальский тренер Жозе Моуринью готов возглавить лондонский клуб в случае увольнения Эмери. Также сообщилось о готовности Моуринью вернуться в мадридский «Реал», которым он руководил с 2010 по 2013 год.

В то же время сообщается, что руководство «Арсенала» не намерено прекращать сотрудничество с Эмери до конца сезона.

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