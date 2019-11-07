Д. Коста: «Локомотив» так закрылся, что я вспомнил период выступлений в Украине
Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста прокомментировал игру четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом». Бразилец забил победный гол своей команды на 93-й минуте матча.
«Рад снова быть на поле и снова забить после травмы. Важно, что я не чувствовал боли и оставался на том же уровне. Матч получился тяжелым. Соперник так закрылся, что я вспомнил Украину. Период, когда я там выступал», — сказал Коста в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Напомним, Коста является пятикратным чемпионом Украины. В период с 2010 по 2015 год он выступал за донецкий «Шахтёр». Из Украины Дуглас отправился в Германию, где ещё два сезона провёл в «Баварии». За «Ювентус» бразилец играет с 2017 года.
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