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«Ман Сити» удержал ничью с «Аталантой», доигрывая матч без вратарей

«Ман Сити» удержал ничью с «Аталантой», доигрывая матч без вратарей
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов итальянская «Аталанта» принимала «Манчестер Сити» из Англии. Встреча проходила на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане и завершилась вничью — 1:1.

Счёт в матче открыли гости — уже на седьмой минуте отличился Рахим Стерлинг. Во втором тайме команда из Бергамо сумела отыграться усилиями Марко Пашалича, а на 81-минуте получила серьёзное преимущество. После удаления Клаудио Браво в распоряжении Пепа Гвардиолы более не осталось голкиперов и вратарский свитер пришлось надеть крайнему защитнику Кайлу Уолкеру.

Тем не менее, итальянский клуб не сумел забить победный гол — матч завершился со счётом 1:1.

«Манчестер Сити» набрал 10 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы С. Вторым идёт донецкий «Шахтёр» (5) и «Динамо» Загреб (5). «Аталанта» — четвёртая с одним очком в своём активе.

Лига чемпионов. Группа C. 4-й тур
06 ноября 2019, среда. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Стерлинг – 7'   1:1 Пашалич – 49'
Удаления: нет / Браво – 81'
Браво пропустил гол после первого же удара в Лиге чемпионов
«Ман Сити» лишился двух вратарей в матче с «Аталантой». На ворота встал защитник
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