«Ман Сити» удержал ничью с «Аталантой», доигрывая матч без вратарей

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов итальянская «Аталанта» принимала «Манчестер Сити» из Англии. Встреча проходила на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане и завершилась вничью — 1:1.



Счёт в матче открыли гости — уже на седьмой минуте отличился Рахим Стерлинг. Во втором тайме команда из Бергамо сумела отыграться усилиями Марко Пашалича, а на 81-минуте получила серьёзное преимущество. После удаления Клаудио Браво в распоряжении Пепа Гвардиолы более не осталось голкиперов и вратарский свитер пришлось надеть крайнему защитнику Кайлу Уолкеру.



Тем не менее, итальянский клуб не сумел забить победный гол — матч завершился со счётом 1:1.



«Манчестер Сити» набрал 10 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы С. Вторым идёт донецкий «Шахтёр» (5) и «Динамо» Загреб (5). «Аталанта» — четвёртая с одним очком в своём активе.

Браво пропустил гол после первого же удара в Лиге чемпионов