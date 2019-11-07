«Ман Сити» удержал ничью с «Аталантой», доигрывая матч без вратарей

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов итальянская «Аталанта» принимала «Манчестер Сити» из Англии. Встреча проходила на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане и завершилась вничью — 1:1.
Счёт в матче открыли гости — уже на седьмой минуте отличился Рахим Стерлинг. Во втором тайме команда из Бергамо сумела отыграться усилиями Марко Пашалича, а на 81-минуте получила серьёзное преимущество. После удаления Клаудио Браво в распоряжении Пепа Гвардиолы более не осталось голкиперов и вратарский свитер пришлось надеть крайнему защитнику Кайлу Уолкеру.
Тем не менее, итальянский клуб не сумел забить победный гол — матч завершился со счётом 1:1.
«Манчестер Сити» набрал 10 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы С. Вторым идёт донецкий «Шахтёр» (5) и «Динамо» Загреб (5). «Аталанта» — четвёртая с одним очком в своём активе.
- 7 ноября 2019
-
01:34
-
01:10
-
01:01
-
00:54
-
00:53
-
00:52
-
00:46
-
00:28
-
00:28
-
00:25
-
00:14
-
00:05
- 6 ноября 2019
-
23:54
-
23:46
-
23:41
-
23:39
-
23:36
-
23:35
-
23:27
-
23:24
-
23:15
-
23:06
-
23:06
-
23:00
-
22:58
-
22:53
-
22:48
-
22:47
-
22:37
-
22:37
-
22:31
-
22:27
-
22:23
-
22:15
-
22:05