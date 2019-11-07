Гвардиола: мы пропустили лишь гол от самой забивной команды Италии

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал итоги матча Лиги чемпионов с «Аталантой» (1:1). Последние 15 минут игры британцы играли с номинальным защитником Кайлом Уолкером в воротах.



«Футбол — это эмоции. Если бы мы только забили второй гол в конце первого тайма… После перерыва играли плохо, куда хуже, чем в первом тайме. Но такое порой случается. Однако нам противостояла самая результативная команда Италии. Да, пропустили, зато Уокер отбил удар Малиновского со штрафного.



В Лиге чемпионов нужно пользоваться своими шансами. Мы хорошо провели один тайм. А после перерыва пришлось несладко, но тому есть объяснения. Спросите у любой итальянской команды, каково играть против «Аталанты», — цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.

Уолкер — об опыте игры в воротах: теперь я понял, как тяжело фиксировать мячи