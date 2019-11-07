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Гол в ворота «Локомотива» претендует на звание лучшего в 4-м туре Лиги чемпионов

Гол в ворота «Локомотива» претендует на звание лучшего в 4-м туре Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Названы четыре претендента на лучший гол недели в Лиге чемпионов по итогам матчей 4-го тура группового этапа. Голосование открыто на официальном сайте УЕФА.

Среди номинантов оказались полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста, автор второго гола в ворота «Локомотива» (2:1), Жоффрей Кондогбиа («Валенсия») – гол в матче с «Лиллем» (4:1), нападающий Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») — гол в матче с «Аталантой» (1:1) и полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен, автор гола в ворота «Генка» (2:1).

Голы номинантов можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.

Напомним, ранее были названы фамилии футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели. В этот список попали: нападающий «Реала» Родриго, защитник «Боруссии» Ашраф Хакими, голкипер «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас и полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин.

Родриго и Сон Хын Мин – в списке претендентов на звание игрока недели в ЛЧ
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