Мане: если будет возможность заработать пенальти, я снова «нырну»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане высказался о словах главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы о том, что сенегалец иногда прибегает к симуляциям.

«Я просто играю в свой футбол и делаю то, что делаю всегда. Я не обращаю внимания на слова Гвардиолы, потому что это часть футбола. Для меня это ничего не значит. Могу только сказать, что сделаю всё возможное, чтобы помочь своей команде. Если будет возможность заработать пенальти, я снова «нырну». Но наш тренер сказал всё правильно, я не «ныряю». Я продолжу делать то, что уже делаю, и меняться свой стиль игры не собираюсь», — приводит слова Мане The Guardian.

Матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» состоится в воскресенье, 10 ноября, на стадионе «Энфилд». Команда Юргена Клоппа возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, набрав 31 очко. Клуб из Манчестера занимает второе место и отстаёт от мерсисайдцев на 6 очков.