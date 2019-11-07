Самедов побывал на матче НХЛ и встретился с Панариным

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов посетил матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Детройт Ред Уингз» — 5:1. Также экс-футболист встретился с российским нападающим «Рейнджерс» Артемием Панариным.
«Моя мечта сбылась! „Нью-Йорк Рейнджерс“ с победой», — написал Самедов в своём «инстаграме», прикрепив фотографию с Панариным.
В матче с «Детройтом» Панарин отметился заброшенной шайбой, а также голевой передачей. В нынешнем сезоне 28-летний россиянин принял участие в 13 матчах Национальной хоккейной лиги, в которых забросил семь шайб и отдал семь голевых передач.
35-летний Самедов минувшим летом объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. В конце августа он стал игроком любительского клуба «Знамя» из Ногинска.
- 7 ноября 2019
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