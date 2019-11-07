Льорис перенёс операцию на локте. Он вернётся в следующем году

Вратарь «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис был прооперирован после травмы локтя. Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.
Напомним, в прошлом месяце в матче «Тоттенхэм» — «Брайтон» в рамках 8-го тура английской Премьер-лиги (0:3) француз неудачно приземлился на левую руку, вследствие чего вывихнул локтевой сустав и повредил связки. Решение о хирургическом вмешательстве было принято только после дополнительного обследования, хотя изначально медицинский штаб клуба не планировал делать операцию Льорису.
Как сообщает официальный сайт «Тоттенхэма», вратарь сборной Франции вернётся в строй и приступит к тренировкам в начале 2020 года.
Ранее стало известно, что Уго Льорис попал в список претендентов на «Золотой мяч» по версии France Football.
- 7 ноября 2019
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