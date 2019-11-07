Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Манчестер Юнайтед» — «Партизан». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Льорис перенёс операцию на локте. Он вернётся в следующем году

Льорис перенёс операцию на локте. Он вернётся в следующем году
Футбол / Англия 0

Вратарь «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис был прооперирован после травмы локтя. Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Напомним, в прошлом месяце в матче «Тоттенхэм» — «Брайтон» в рамках 8-го тура английской Премьер-лиги (0:3) француз неудачно приземлился на левую руку, вследствие чего вывихнул локтевой сустав и повредил связки. Решение о хирургическом вмешательстве было принято только после дополнительного обследования, хотя изначально медицинский штаб клуба не планировал делать операцию Льорису.

Как сообщает официальный сайт «Тоттенхэма», вратарь сборной Франции вернётся в строй и приступит к тренировкам в начале 2020 года.

Ранее стало известно, что Уго Льорис попал в список претендентов на «Золотой мяч» по версии France Football.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019