«АЗ Алкмар» забил пять голов «Астане» в матче Лиги Европы

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Астана» проиграла «АЗ Алкмар» со счётом 0:5. Встреча состоялась в «Нур-Султане» на стадионе «Астана-Арена». Обслуживала матч датская бригада арбитров во главе с Мадс-Кристоффером Кристофферсеном. Ему ассистировали Деннис Расмуссен и Виктор Скютте.

Счёт был открыт на 29-й минуте. Автором забитого мяча стал Мирон Боадю. В начале второго тайма преимущество голландского клуба увеличил Фредрик Мидтше, которому ассистировал Дани де Вит. Через несколько минут счёт до крупного довёл Уссама Идрисси с передачи Боадю. На 75-й минуте четвёртый гол в ворота казахстанского клуба забил Пантелис Хацидиакос. Окончательный счёт установил Боадю, оформив дубль.

«АЗ Алкмар», набрав восемь очков, вышел на первое место в турнирной таблице группы L. «Астана» (0) — на четвёртом месте.