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«АЗ Алкмар» забил пять голов «Астане» в матче Лиги Европы

«АЗ Алкмар» забил пять голов «Астане» в матче Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Астана» проиграла «АЗ Алкмар» со счётом 0:5. Встреча состоялась в «Нур-Султане» на стадионе «Астана-Арена». Обслуживала матч датская бригада арбитров во главе с Мадс-Кристоффером Кристофферсеном. Ему ассистировали Деннис Расмуссен и Виктор Скютте.

Счёт был открыт на 29-й минуте. Автором забитого мяча стал Мирон Боадю. В начале второго тайма преимущество голландского клуба увеличил Фредрик Мидтше, которому ассистировал Дани де Вит. Через несколько минут счёт до крупного довёл Уссама Идрисси с передачи Боадю. На 75-й минуте четвёртый гол в ворота казахстанского клуба забил Пантелис Хацидиакос. Окончательный счёт установил Боадю, оформив дубль.

«АЗ Алкмар», набрав восемь очков, вышел на первое место в турнирной таблице группы L. «Астана» (0) — на четвёртом месте.

Лига Европы. Группа L. 4-й тур
07 ноября 2019, четверг. 18:50 МСК
Астана
Нур-Султан, Казахстан
Окончен
0 : 5
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
0:1 Боадю – 29'   0:2 Мидтше – 52'   0:3 Идрисси – 57'   0:4 Хацидиакос – 75'   0:5 Боадю – 77'
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