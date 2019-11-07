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«Севилья» забила пять голов «Дюделанжу» в матче Лиги Европы

«Севилья» забила пять голов «Дюделанжу» в матче Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы в группе А «Дюделанж» проиграл «Севилье» со счётом 2:5. Встреча состоялась в Люксембурге на стадионе Жози Бартель. Обслуживал матч исландский арбитр Вильяльмюр Альвар Тораринссон.

Счёт был открыт на 17-й минуте. Автором забитого мяча стал Мунас Даббур, которому ассистировал Маркуш Лопеш. На 27-й минуте минуте преимущество испанского клуба увеличил Мунир Эль-Хаддади. Через несколько минут он довёл счёт до крупного. На 36-й минуте четвёртый гол забит Даббур. В середине второго тайма вновь отличился Эль-Хаддади, оформив хет-трик. Хозяева удалось сократить разрыв в счёте благодаря дублю Данеля Синани.

Также завершился ещё один матч в группе А. Кипрский АПОЭЛ дома обыграл азербайджанский «Карабах» со счётом 2:1.

Лига Европы. Группа A. 4-й тур
07 ноября 2019, четверг. 20:55 МСК
Дюделанж
Дюделанж, Люксембург
Окончен
2 : 5
Севилья
Севилья, Испания
0:1 Даббур – 17'   0:2 Эль-Хаддади – 27'   0:3 Эль-Хаддади – 33'   0:4 Даббур – 36'   0:5 Эль-Хаддади – 66'   1:5 Синани – 69'   2:5 Синани – 80'
Лига Европы. Группа A. 4-й тур
07 ноября 2019, четверг. 20:55 МСК
АПОЭЛ
Никосия, Кипр
Окончен
2 : 1
Карабах
Агдам, Азербайджан
0:1 Медведев – 10'   1:1 Лукас – 59'   2:1 Иоанну – 88'
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