«Севилья» забила пять голов «Дюделанжу» в матче Лиги Европы

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы в группе А «Дюделанж» проиграл «Севилье» со счётом 2:5. Встреча состоялась в Люксембурге на стадионе Жози Бартель. Обслуживал матч исландский арбитр Вильяльмюр Альвар Тораринссон.

Счёт был открыт на 17-й минуте. Автором забитого мяча стал Мунас Даббур, которому ассистировал Маркуш Лопеш. На 27-й минуте минуте преимущество испанского клуба увеличил Мунир Эль-Хаддади. Через несколько минут он довёл счёт до крупного. На 36-й минуте четвёртый гол забит Даббур. В середине второго тайма вновь отличился Эль-Хаддади, оформив хет-трик. Хозяева удалось сократить разрыв в счёте благодаря дублю Данеля Синани.

Также завершился ещё один матч в группе А. Кипрский АПОЭЛ дома обыграл азербайджанский «Карабах» со счётом 2:1.