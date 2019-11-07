«Краснодар» опубликовал фото из раздевалки после второй подряд победы в ЛЕ

Пресс-служба «Краснодара» опубликовала в «Твиттере» командную фотографию из раздевалки после победы со счётом 3:1 в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с турецким «Трабзонспором».

«С победой!» — говорится в сообщении «быков».

Фото можно посмотреть на странице «Краснодара» в «Твиттере».

Для «Краснодара» сегодняшняя победа стала второй подряд в Лиге Европы. В предыдущем туре российская команда на выезде обыграла «Трабзонспор». Финальный свисток тогда зафиксировал счёт 0:2.

«Краснодар», набрав 6 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы С Лиги Европы. В 5-м туре «быки» на своём поле сыграют с швейцарским «Базелем». Встреча состоится 28 ноября, начало — в 18:50 мск.

Календарь матчей Лиги Европы доступен на «Чемпионате».