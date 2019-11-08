Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Обляков: ЦСКА — молодая команда. У нас всё впереди

Обляков: ЦСКА — молодая команда. У нас всё впереди
Футбол / Лига Европы 0

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошем» (0:0).

«Неудовлетворительное выступление — 1 очко в 4 матчах. Нужно было набирать больше. Будем работать. Нужно стараться, выходить и играть дальше. Мы молодая команда. У нас всё впереди. Будем делать выводы и работать. Думаю, на несколько голов мы наиграли в обоих матчах с «Ференцварошем», но в итоге — ноль.

Фанаты? Венгерские болельщики хорошо поддерживали свою команду. Наших фанатов тоже было слышно. Спасибо им. Мы играем для них. Нужно выходить и побеждать, не важно, как сыграли в другом матче группы», — сказал Обляков в эфире «Матч ТВ».

В 4 матчах Лиги Европы ЦСКА набрал 1 очко. Следующим соперником московского клуба будет «Лудогорец». Встреча состоится 28 ноября на стадионе «ВЭБ Арена».

ЦСКА сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги Европы
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019