Обляков: ЦСКА — молодая команда. У нас всё впереди

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошем» (0:0).

«Неудовлетворительное выступление — 1 очко в 4 матчах. Нужно было набирать больше. Будем работать. Нужно стараться, выходить и играть дальше. Мы молодая команда. У нас всё впереди. Будем делать выводы и работать. Думаю, на несколько голов мы наиграли в обоих матчах с «Ференцварошем», но в итоге — ноль.



Фанаты? Венгерские болельщики хорошо поддерживали свою команду. Наших фанатов тоже было слышно. Спасибо им. Мы играем для них. Нужно выходить и побеждать, не важно, как сыграли в другом матче группы», — сказал Обляков в эфире «Матч ТВ».

В 4 матчах Лиги Европы ЦСКА набрал 1 очко. Следующим соперником московского клуба будет «Лудогорец». Встреча состоится 28 ноября на стадионе «ВЭБ Арена».