Айртон: жду Педро Рошу назад в «Спартак»

Защитник московского «Спартака» Айртон Лукас рассказал об отношениях с нападающим Педро Рошей, в настоящее время выступающим на правах аренды за «Крузейро».
«Педро здорово помогал мне первое время. Он связался со мной, как только появилась новость о моём переходе в «Спартак». Когда я приехал в Москву, Педро был моим гидом. Он сразу пригласил меня к себе в гости, мы вместе проводили время на базе. Конечно, жду его назад. Педро — мой друг и отличный игрок. Надеюсь, что он ещё покажет здесь свой лучший футбол.
Как я пережил летний отъезд всех своих товарищей? Такова жизнь футболистов: сегодня ты тут, завтра там. Они уехали, зато приехал Понсе. Сейчас мы общаемся с ним, отличный парень! Остался Мельга, который немного помогает нам с русским языком. Хуже точно не стало!» — приводит слова Айртона пресс-служба «Спартака».
- 8 ноября 2019
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