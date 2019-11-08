«Ахмат» — «Урал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 8 ноября в 19:30

Сегодня, 8 ноября, на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном состоится матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Урал». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. В роли его ассистентов выступят Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный рефери — Юнус Кошко (Белореченск).



После 15 туров «Ахмат», набрав 14 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» с 18 очками в активе располагается на 10-й строчке.



С полным расписанием нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице первенства можно, перейдя по ссылке.

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