«Ахмат» — «Урал». Прогноз: грозненцы покинут зону вылета РПЛ

«Урал» не проигрывает «Ахмату» пять матчей подряд, но Глушаков и компания нацелены только на победу.

8 ноября на стадионе «Ахмат-Арена» в матче 16-го тура РПЛ «Урал» в гостях сыграет с «Ахматом». Встреча начнётся в 19:30 мск. Эксперты считают фаворитом поединка грозненцев. Сделать ставку на команду Игоря Шалимова в букмекерских конторах можно за 2.04. Победа «шмелей» оценена аналитиками коэффициентом 3.76. Тотал больше 2,5 доступен за 2.16.

Прогноз матча «Ахмат» — «Урал» (08.11.2019)

В нынешнем розыгрыше РПЛ «Ахмат» пока не оправдывает ожидания болельщиков и руководства клуба. Грозненцы уже сменили тренера, но пока остаются в зоне вылета. Глушаков и компания одержали лишь одну победу в последних 11 матчах внутреннего первенства. С Игорем Шалимовым на посту наставника набрано пять очков в четырёх поединках, что в целом неплохо.

«Урал» продолжает впечатлять нейтральных зрителей открытостью своего футбола. По итогам первого круга в матчах с участием «шмелей» в сумме забито 50 голов. Больше только в поединках «Ростова». «Шмели» находятся в неоднозначном положении: одно очко от расположившегося на шестом месте «Арсенала» и три балла от зоны стыковых матчей.

В предстоящем поединке эксперты отдают предпочтение хозяевам, с чем мы полностью согласны. За коэффициент 2.04 можно сделать ставку на победу «Ахмата». В 15-м туре «Урал» уступил «Оренбургу», загубив несколько неплохих моментов. Грозненцы при Шалимове в обороне действуют достаточно надёжно, поэтому гости вряд ли получат большое количество возможностей для взятия чужих ворот.

В первом круге «шмели» разгромили «Ахмат», однако с тех пор у грозненцев сменился главный тренер, да и коллектив Дмитрия Парфёнова выглядит уже не столь убедительно. 1:2 с «Оренбургом» и 0:0 с «Рубином» — это явно не тот результат, который хотел бы достичь «Урал» в двух последних поединках. О мини-кризисе говорить рано, однако и движения вперёд не видно.

Если «Ахмат» собирается остаться в РПЛ, то дома грозненцы обязаны хотя бы иногда побеждать середняков и аутсайдеров. Команда Игоря Шалимова уже три матча не может выиграть во внутреннем первенстве. Глушакову и компании очки сейчас попросту нужнее, чем «шмелям». «Урал» редко заканчивает поединки вничью, так как коллектив Дмитрия Парфёнова старается гнуть свою линию с любым соперником.

Если оппоненты не поделят очки, то «Ахмат» ближе к победе по раскладам на бумаге. У команды Игоря Шалимова преимущество своего поля, не менее мастеровитые исполнители, чем у соперника и запредельная мотивация. История личных встреч нам не благоволит, однако слишком уж затянулась серия грозненцев без побед, как в РПЛ, так и против «Урала» в частности.

«Ахмат» не может одолеть «шмелей» уже на протяжении пяти матчей подряд. Согласитесь, для соперников сопоставимого уровня столь продолжительный период времени без побед рано или поздно должен прерваться. Так как грозненцам необходимы три очка, а у «Урала» наметился спад в результатах, то мы рискнём поверить в хозяев.

Ставка на матч «Ахмат» — «Урал»

«Урал» недавно проиграл 1:2 «Оренбургу» и выдал 0:0 с «Рубином». «Ахмат» не побеждает «шмелей» уже на протяжении пяти матчей, но сейчас у грозненцев запредельная мотивация. Команде Игоря Шалимова необходимо выбирать из зоны вылета, поэтому за коэффициент 2.04 мы сделаем ставку на викторию хозяев поле. Глушаков вряд ли захочет выступать в ФНЛ.



Ставка: победа «Ахмата» за 2.04.



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