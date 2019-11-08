Пиняев рассказал, как не исчезнуть вслед за другими «новыми Месси»
Воспитанник «Чертаново» Сергей Пиняев рассказал, что нужно делать, чтобы профессиональная карьера сложилась удачным образом.
«Что нужно сделать, чтобы не исчезнуть, как все «новые Месси»? Всегда держать в голове, что ты можешь быть ещё лучше, чем сейчас. Если поймёшь и осознаешь ситуацию – сможешь чего-то добиться. А если человек подумает, что достиг всего, то он начнёт деградировать. Даже Месси не может сказать, что добился всего.
Что касается моей цели на ближайшие несколько лет, я намерен стать футболистом. Сейчас я не профессиональный футболист. Чтобы им быть, нужно больше качеств и навыков, чем есть у меня», — сказал Пиняев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.
«Сравнения с Месси воспринимаю как шутку». В 15 лет Пиняев уже почти свой в «МЮ»
Интервью с воспитанником «Чертаново», которого называют самым талантливым молодым игроком в России.
- 8 ноября 2019
-
15:34
-
15:30
-
15:26
-
15:18
-
15:15
-
15:14
-
15:00
-
14:57
-
14:57
-
14:54
-
14:46
-
14:31
-
14:30
-
13:54
-
13:50
-
13:14
-
13:09
-
12:50
-
12:46
-
12:39
-
12:37
-
12:15
-
12:15
-
11:42
-
11:27
-
11:23
-
11:13
-
11:07
-
10:54
-
10:53
-
10:27
-
10:10
-
10:05
-
10:00
-
09:44
Партнерский контент