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Пиняев рассказал, как не исчезнуть вслед за другими «новыми Месси»

Пиняев рассказал, как не исчезнуть вслед за другими «новыми Месси»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Воспитанник «Чертаново» Сергей Пиняев рассказал, что нужно делать, чтобы профессиональная карьера сложилась удачным образом.

«Что нужно сделать, чтобы не исчезнуть, как все «новые Месси»? Всегда держать в голове, что ты можешь быть ещё лучше, чем сейчас. Если поймёшь и осознаешь ситуацию – сможешь чего-то добиться. А если человек подумает, что достиг всего, то он начнёт деградировать. Даже Месси не может сказать, что добился всего.

Что касается моей цели на ближайшие несколько лет, я намерен стать футболистом. Сейчас я не профессиональный футболист. Чтобы им быть, нужно больше качеств и навыков, чем есть у меня», — сказал Пиняев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.

«Сравнения с Месси воспринимаю как шутку». В 15 лет Пиняев уже почти свой в «МЮ»
Интервью с воспитанником «Чертаново», которого называют самым талантливым молодым игроком в России.
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