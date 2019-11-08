Лэмпард — лучший тренер месяца в Премьер-лиге

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард получил награду лучшему тренеру октября в чемпионате Англии. Об этом сообщает официальный сайт Премьер-лиги.
Англичанин забрал эту награду, выиграв три матча Премьер-лиги в октябре в играх с «Ньюкаслом», «Саутгемптоном» и «Бернли». В последних двух матчах «Челси» забил по четыре мяча. Клуб поставил рекорд, одержав четыре победы подряд в гостевых матчах в Премьер-лиге, в которых забили по меньшей мере три мяча.
41-летний специалист выиграл борьбу у дважды выигравшего эту награду в текущем сезоне Юргена Клоппа («Ливерпуль»), Грэма Поттера («Брайтон энд Хоув Альбион»), Брендана Роджерса («Лестер») и Дина Смита «Астон Вилла».
«Челси» занимает четвёртое место в английской Премьер-лиге, набрав 23 очка. Следующий матч подопечные Фрэнка Лэмпарда проведут с «Кристал Пэлас», он состоится завтра, 9 ноября.
- 8 ноября 2019
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