Медведев: переименование станции «Новокрестовская» в «Зенит» — это здорово

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев выступил за переименование станции петербургского метрополитена «Новокрестовская» в «Зенит»



«Проголосую. Считаю, что это здорово. И в России, и в Европе переименование станций в честь клубов распространено. Станция не утратит своей исторической ценности, а, наоборот, приобретёт новое название, связанное с «Газпром Ареной», нашим прекрасным стадионом, который станет центром притяжения для болельщиков и жителей города», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.



Строительство станции метро «Новокрестовская» велось специально к чемпионату мира по футболу 2018 года, который проходил на 12 стадионах в 11 российских городах. Её официальное открытие состоялось 26 мая 2018 года, накануне празднования дня города. Станция расположена на Крестовском острове, рядом с домашним стадионом «Зенита» «Газпром Арена».

Семак выступил за переименование станции метро «Новокрестовская» в «Зенит»