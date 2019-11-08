Тарасов: тема домашнего насилия для меня закрыта

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов сообщил, что его слова о допустимости применения физической силы по отношению к женщинам были сказаны в шутливой форме.
«Хочу развеять все сомнения и все слухи, которые произошли вчера. Разложу всё по пунктам. Первое: давайте начнём с того, как начинается влог, в котором мы с женой снимались. Он называется „Как доехать и не развестись? Тарасов против Костенко“. Мы две семьи Тарасовых, поэтому мы с Саней как бы против наших жён. Мы изначально планировали просто шутить и вывести на эмоции. Что такое „вывести на эмоции“, что такое „позлить своих жён“? Это обсуждать те темы, которые в реальной жизни мы не обсуждаем. Мне странно, что люди вырвали из контекста именно одну фразу какую-то и распространили её просто везде. Про избиение, насилие и так далее. Меня эта тема точно не касается.
Теперь: тема домашнего насилия. Для меня она, конечно же, не приемлема. Я воспитывался в хорошей семье с правильным воспитанием, правильными традициями, поэтому тема домашнего насилия для меня закрыта. Я сам являюсь отцом, у меня есть дочери. Поэтому я понимаю, что в дальнейшем они будут выходить замуж и к ним должно быть такое же отношение, как я им показываю в отношении своей жены», — сказал Тарасов в видео в своём «инстаграме».
Видео можно посмотреть на "Чемпионате".
- 8 ноября 2019
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