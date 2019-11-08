Смолов: всё ещё мечтаю играть в Европе, но не хочу забегать вперёд

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов рассказал о целях на ближайшие несколько лет.

«Да, мечта играть в Европе осталась, но не хочу забегать вперёд. Уже неоднократно говорил о том, чего хочу — и это не сбывалось. Сейчас я определённо счастлив в «Локомотиве», мне комфортно. У нас очень сильная команда, и я уверен, что нам по силам бороться за победу в чемпионате в этом сезоне. Очень хочу помочь», — приводит слова 29-летнего форварда пресс-служба «железнодорожников».

В нынешнем сезоне Смолов забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи в 14 матчах за «Локомотив» во всех турнирах.

Фёдор выступает за «железнодорожников» с августа 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.