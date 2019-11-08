Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Смолов: всё ещё мечтаю играть в Европе, но не хочу забегать вперёд

Смолов: всё ещё мечтаю играть в Европе, но не хочу забегать вперёд
Футбол / РПЛ 0

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов рассказал о целях на ближайшие несколько лет.

«Да, мечта играть в Европе осталась, но не хочу забегать вперёд. Уже неоднократно говорил о том, чего хочу — и это не сбывалось. Сейчас я определённо счастлив в «Локомотиве», мне комфортно. У нас очень сильная команда, и я уверен, что нам по силам бороться за победу в чемпионате в этом сезоне. Очень хочу помочь», — приводит слова 29-летнего форварда пресс-служба «железнодорожников».

В нынешнем сезоне Смолов забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи в 14 матчах за «Локомотив» во всех турнирах.

Фёдор выступает за «железнодорожников» с августа 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Смолов: думаю, меня больше хейтят, чем любят
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019