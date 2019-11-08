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Перед матчем с «Крыльями Советов» Кутепов не тренировался со «Спартаком»

Перед матчем с «Крыльями Советов» Кутепов не тренировался со «Спартаком»
Футбол / РПЛ 0

В пятницу, 8 ноября, «Спартак» провёл заключительную тренировку перед матчем 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов», сообщается на официальном сайте красно-белых.

Занятие проходило на базе, расположенной вблизи «Открытие Арены». В тренировке команды не принимал участия защитник Илья Кутепов, получивший травму в предыдущем матче, с тульским «Арсеналом». Он работал в тренажёрном зале по индивидуальной программе.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Матч «Спартак» — «Крылья Советов» состоится в субботу, 9 ноября, в Москве на стадионе «Открытие Арена». Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:00 мск. Обслуживать матч будет судейская бригада во главе с Виталием Мешковым.

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