Перед матчем с «Крыльями Советов» Кутепов не тренировался со «Спартаком»

В пятницу, 8 ноября, «Спартак» провёл заключительную тренировку перед матчем 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов», сообщается на официальном сайте красно-белых.

Занятие проходило на базе, расположенной вблизи «Открытие Арены». В тренировке команды не принимал участия защитник Илья Кутепов, получивший травму в предыдущем матче, с тульским «Арсеналом». Он работал в тренажёрном зале по индивидуальной программе.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Матч «Спартак» — «Крылья Советов» состоится в субботу, 9 ноября, в Москве на стадионе «Открытие Арена». Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:00 мск. Обслуживать матч будет судейская бригада во главе с Виталием Мешковым.