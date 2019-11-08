«Как это называется и что вообще происходит?». Фанаты «Торпедо» обратились к РФС

Фанаты московского «Торпедо» в «Инстаграме» опубликовали заявление относительно переноса домашних матчей команды со стадиона имени Эдуарда Стрельцова.

«Неделю назад футбольному клубу „Торпедо Москва“ странным образом в очередной раз отказали в проведении домашнего матча со „СКА-Хабаровск“ на стадионе имени Стрельцова. В результате этого клуб в авральном режиме был вынужден искать резервное поле, нести дополнительные расходы, многие болельщики не попали на матч.

О причинах сложившейся ситуации клуб написал кратко и уклончиво — «не согласовала полиция». Сомнений в том, что именно органы внутренних дел препятствуют проведению «Торпедо» оставшихся матчей на Восточной улице, у болельщиков нет.

Но хотелось бы услышать все подробности — какие конкретно должностные лица МВД России запрещают играть на стадионе Стрельцова, в чём причины отказа в выдаче разрешения, если ещё неделю-две назад было можно? Что изменилось?

Очень хотелось бы спросить и руководства клуба, и, разумеется, руководство ФНЛ, РФС и полиции г. Москвы — что вдруг «случилось» со стадионом имени Стрельцова? Ещё неделю назад на нём проводились матчи ФНЛ и Кубка России, не произошло ни одного чрезвычайного происшествия, однако внезапно стадион, по мнению неустановленных сотрудников внутренних дел, становится непригодным. Как это называется и что вообще происходит?

Пока вся эта возня без объяснения причин выглядит как очередная неспортивная попытка любой ценой доставить «Торпедо» массу неудобств и неприятностей, ослабить шансы в борьбе за выход в РПЛ", — сказано в заявлении фанатов «Торпедо».