Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ахмат» и «Урал» поделили очки в матче чемпионата России

«Ахмат» и «Урал» поделили очки в матче чемпионата России
Футбол / РПЛ 0

В матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» принимал «Урал» из Екатеринбурга. Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 0:0.

Серия «Ахмата» без побед в чемпионате России достигла четырёх матчей. Ранее клуб из Грозного дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение. «Урал» не выигрывает в РПЛ уже в течение трёх встреч кряду. В предыдущих турах команда Дмитрия Парфёнова потерпела одно поражение и один раз сыграла вничью.

«Урал», набрав 19 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице российского первенства, «Ахмат» (15) — 14-е.

В следующем туре грозненский клуб 23 ноября на выезде сыграет с «Оренбургом», а команда из Екатеринбурга на следующий день дома примет московский «Спартак».

Россия - Премьер-Лига. 16-й тур
08 ноября 2019, пятница. 19:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 0
Урал
Екатеринбург
«Тедеско умеет проводить работу над ошибками». Прогнозы на 16-й тур РПЛ
Пробуем предсказать результаты матчей 16-го тура РПЛ.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019