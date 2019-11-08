«Ахмат» и «Урал» поделили очки в матче чемпионата России

В матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» принимал «Урал» из Екатеринбурга. Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 0:0.

Серия «Ахмата» без побед в чемпионате России достигла четырёх матчей. Ранее клуб из Грозного дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение. «Урал» не выигрывает в РПЛ уже в течение трёх встреч кряду. В предыдущих турах команда Дмитрия Парфёнова потерпела одно поражение и один раз сыграла вничью.

«Урал», набрав 19 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице российского первенства, «Ахмат» (15) — 14-е.

В следующем туре грозненский клуб 23 ноября на выезде сыграет с «Оренбургом», а команда из Екатеринбурга на следующий день дома примет московский «Спартак».