«Ахмат» и «Урал» поделили очки в матче чемпионата России
В матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» принимал «Урал» из Екатеринбурга. Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 0:0.
Серия «Ахмата» без побед в чемпионате России достигла четырёх матчей. Ранее клуб из Грозного дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение. «Урал» не выигрывает в РПЛ уже в течение трёх встреч кряду. В предыдущих турах команда Дмитрия Парфёнова потерпела одно поражение и один раз сыграла вничью.
«Урал», набрав 19 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице российского первенства, «Ахмат» (15) — 14-е.
В следующем туре грозненский клуб 23 ноября на выезде сыграет с «Оренбургом», а команда из Екатеринбурга на следующий день дома примет московский «Спартак».
Россия - Премьер-Лига. 16-й тур
08 ноября 2019, пятница. 19:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 0
Урал
Екатеринбург
«Тедеско умеет проводить работу над ошибками». Прогнозы на 16-й тур РПЛ
Пробуем предсказать результаты матчей 16-го тура РПЛ.
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