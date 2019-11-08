«Наполи» и «Милан» заинтересовались Ал. Миранчуком
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук попал в сферу интересов двух итальянских клубов — «Наполи» и «Милана», сообщает Calciomercato.it.
Согласно информации источника, неполитанцы и «россонери» готовы составить конкуренцию в борьбе за 24-летнего хавбека «железнодорожников» туринскому «Ювентусу», который также следит за россиянином.
В 15 матчах текущего сезона на клубном уровне Алексей Миранчук забил 8 мячей и отдал две результативные передачи. Контракт 24-летнего хавбека с «Локомотивом» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 16 млн.
«Ювентус», набрав 29 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, «Наполи» (18) — на 7-м месте, «Милан» (12) — на 13-м.
Скауты «Ювентуса» следили за Ал. Миранчуком в матче Лиги чемпионов
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