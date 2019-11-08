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Глеб: заиграл бы в «Барселоне», но меня предали два человека — жена и агент

Глеб: заиграл бы в «Барселоне», но меня предали два человека — жена и агент
Футбол / Испания 0

Полузащитник белорусского клуба «Ислочь» Александр Глеб рассказал, почему ему не удалось заиграть в «Барселоне», куда он перешёл в 2008 году из лондонского «Арсенала» за € 17 млн.

«Я и там заиграл бы. Во время перехода меня предали два человека: супруга и агент Николай Шпилевский. Оба обманули меня. Агент кинул, перевёл с моего счёта € 2,5 млн. Мог бы вытащить и больше, но спас Ули Фербер: спросил, не инвестирую ли я куда-то, потому что со счёта ушло € 2,5 млн. Шпилевский начал рассказывать, что вложил мои деньги в какой-то бизнес. Потом он меня пугал кем-то. О футболе тяжело думать в такие моменты», — сказал Глеб в интервью YouTube-каналу «КраСава».

В составе «Барселоны» Глеб провёл 36 матчей и не забил ни одного мяча.

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