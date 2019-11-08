Глеб — о несостоявшемся переходе в ЦСКА: Гинер предлагал € 2,5 млн в год

Полузащитник белорусского клуба «Ислочь» Александр Глеб рассказал о несостоявшихся переходах в московские ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив».
«Меня могли забрать «Спартак» и ЦСКА. Гинер предлагал € 2,5 млн в год. Также чуть не перешёл в «Локомотив». Общался с Биличем, всё было хорошо. Но появились какие-то люди, сказавшие, что в «Локомотив» могу перейти только через них и за € 500 тыс. в год. Это странно, никогда с этим не сталкивался. Кто звонит и говорит такое? Не знаю этих людей. Билич в итоге и сам не понял, что происходит, но сделать ничего не мог", — сказал Глеб в интервью YouTube-каналу «КраСава».
Глеб начал профессиональную карьеру в 1998 году. Хавбек выступал за ряд европейских клубов, включая БАТЭ, «Штутгарт», лондонский «Арсенал», каталонскую «Барселону», «Бирмингем Сити» и самарские «Крылья Советов».
- 8 ноября 2019
-
21:27
-
21:22
-
21:18
-
20:58
-
20:57
-
20:56
-
20:27
-
20:17
-
19:55
-
19:49
-
19:35
-
19:28
-
19:22
-
19:06
-
18:59
-
18:33
-
18:31
-
18:28
-
18:20
-
18:08
-
18:04
-
17:56
-
17:45
-
17:41
-
17:33
-
17:31
-
17:14
-
17:12
-
16:53
-
16:52
-
16:43
-
16:39
-
16:39
-
16:33
-
16:30