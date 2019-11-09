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Бакаев рассказал, почему удалил свой «инстаграм»

Бакаев рассказал, почему удалил свой «инстаграм»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал, почему удалил свой «инстаграм».

«Что касается того, слежу ли, что обо мне пишут, то статьи о «Спартаке» читаю, но искать записи о себе целенаправленно не стану. Почему удалил «инстаграм»? Так нужно было. Может, создам его скоро вновь. Но сейчас мне нужно сконцентрироваться на футболе. Уход из соцсетей реально помогает.

Если говорить о замазанных ногах на фото, то я лично критики не видел. Просто люди не понимали, почему я так делал. Они просто не знали, поэтому и задавались вопросами. У нас правда нельзя показывать колени. Но я понимаю и следующий вопрос: «А зачем ты тогда вообще в футбол играешь?» Отвечаю, там иначе нельзя. Но я пытаюсь соблюдать правила, как могу и где могу, поэтому в публичном «инстаграме» у меня колени были замазаны", — сказал Бакаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.

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