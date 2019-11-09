Дзюба: Черышев просился в «Зенит», но я ему сказал, чтобы пылил за бугром

Форвард «Зенита» Артём Дзюба в шутливой форме рассказал, что вингер «Валенсии» и его партнёр по сборной России Денис Черышев просился в петербургский клуб.
«Правда ли, что я просился в „Валенсию“ через Дениса? Это он просился в «Зенит». Я ему говорю: «Не надо, Денис, пыли за бугром, родной. Нам нужны там люди». Я через Эсекьеля Гарая попросился. Что, Денис там что-то решает? Он больше по мадридскому «Реалу» решает. Конечно, слежу за нашими легионерами. Сашка Головин радует то красной карточкой, то голиком», — сказал Дзюба в видео, опубликованном на YouTube-канале сборной России.
Напомним, сборная России досрочно вышла на чемпионат Европы 2020 года. В оставшихся матчах отборочного турнира команда Станислава Черчесова сыграет с Бельгией (16 ноября) дома и Сан-Марино (19 ноября) на выезде.
- 9 ноября 2019
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