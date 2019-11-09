Кирьяков: «Динамо» — не тот клуб, который должен находиться в подвале таблицы

Бывший футболист московского «Динамо» Сергей Кирьяков высказался о работе наставника бело-голубых Кирилла Новикова.
«Всё шло к назначению Новикова главным тренером «Динамо». Молодому специалисту дали шанс, он за него зацепился. Если «Динамо» до зимней паузы будет стабильно набирать очки, всё будет нормально. Если же нет, возможно, последует и другое решение руководства. Всё будет зависеть от результатов.
В первых турах при новом тренере сработал психологический момент. Команда побежала, игроки, которые не получали игровой практики у Хохлова, заиграли по-другому. «Динамо» — не тот клуб, который должен находиться в подвале таблицы. Команда должна бороться за самые высокие места. Тем более летом было сделано усиление, осталось грамотно распорядиться потенциалом игроков», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 9 ноября 2019
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