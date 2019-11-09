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«Алавес» разгромил «Вальядолид» в домашнем матче Примеры

«Алавес» разгромил «Вальядолид» в домашнем матче Примеры
Футбол / Испания 0

В матче 13-го тура испанской Примеры «Алавес» принимал «Вальядолид». Встреча состоялась на стадионе «Мендисорроса» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

На 26-й минуте счёт открыл нападающий «Алавеса» Хоселу. Через 6 минут полузащитник Томас Пина упрочил преимущество хозяев. Во втором тайме, на 75-й минуте, главный арбитр встречи Марио Мелеро назначил пенальти в ворота «Вальядолида», который успешно реализовал форвард «Алавеса» Лукас Перес.

«Алавес» набрал 15 очков и поднялся на 15-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Вальядолид» (17) — на 13-м месте в таблице чемпионата Испании. Лидером соревнований на данный момент является «Реал Сосьедад», набравший 23 очка в 13 матчах.

Испания - Примера. 13-й тур
09 ноября 2019, суббота. 15:00 МСК
Алавес
Витория
Окончен
3 : 0
Вальядолид
Вальядолид
1:0 Хоселу – 26'   2:0 Пина – 32'   3:0 Перес – 75' (пен)
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