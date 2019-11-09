Новиков: судья провёл встречу на высоком уровне, он всё грамотно определил

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал победу в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:0).
«Мы довольны победой. Рады, что одержали её при достаточно качественной игре. Игру разделил бы на две части — до нашего удаления и после. До удаления мы показывали хороший футбол, атаковали, создали много голевых моментов. Первый тайм вообще прошёл с нашим глобальным преимуществом. К сожалению, не смогли увеличить счёт. После удаления нам пришлось тяжело. «Рубин» усилил давление у ворот, неплохо атаковал. Но никаких голевых моментов не создал. Поэтому наша победа заслуженная.
У меня не было ощущения, что второе удаление — попытка судьи уравнять составы. Считаю, главный арбитр провёл встречу на высоком уровне. Он всё грамотно определил. Мы довольны судейством. Никаких претензий нет. Что видел, то и судил. На мой взгляд, он хорошо справился с работой. Но вообще это не наша задача — оценивать арбитраж. Для этого есть инспектор матча.
Мотивация всегда присутствует у любого спортсмена и тренера. Мы все хотим выиграть. Подписание контракта никак не влияет на мотивацию. Более того, мы говорили с клубом, если в декабре возникнут какие-то сомнения, то контракт можно будет расторгнуть. Следующие четыре матча решат дальнейшую судьбу. Мою в основном. Но мы об этом не думаем. Задача тренерского штаба — поднять команду наверх", — цитирует Новикова «Спорт Бизнес Online».
- 9 ноября 2019
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