Миладинович: завтра Чалову нечего бояться. Мы хорошо общались после того эпизода

Защитник «Сочи» Иван Миладинович рассказал об общении с нападающим ЦСКА Фёдором Чаловым после эпизода в матче первого круга нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги, в котором он сломал форварду «армейцев» нос.
«Мы общались с Чаловым после эпизода, когда я разбил ему нос в матче первого круга. Отправил ему видео с извинениями, мы хорошо пообщались. Бояться ему завтра точно нечего», — передаёт слова Миладиновича корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
Матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — ЦСКА состоится завтра, 10 ноября, на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
С турнирной таблицей Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание матчей соревнований можно посмотреть, перейдя по ссылке.
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