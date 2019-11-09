«РБ Лейпциг» обыграл «Герту» в Бундеслиге, «Шальке-04» и «Фортуна» поделили очки

В матче 11-го тура немецкой Бундеслиги берлинская «Герта» принимала «РБ Лейпциг». Встреча прошла в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион» и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

В составе «РБ Лейпциг» отличились полузащитники Марсель Забитцер и Кевин Кампль, а также нападающий Тимо Вернер, оформивший дубль. Авторами голов «Герты» стали защитник Максимилиан Миттельштедт и форвард Дейви Зельке.

Результаты других матчей 11-го тура чемпионата Германии

«Шальке-04» (Гельзенкирхен) — «Фортуна» (Дюссельдорф) — 3:3

«Майнц» — «Унион» (Берлин) — 2:3

«Падерборн 07» — «Аугсбург» — 0:1.

Посмотреть турнирную таблицу Бундеслиги сезона-2019/20 можно на «Чемпионате». Календарь матчей немецкого первенства доступен здесь.