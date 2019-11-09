«РБ Лейпциг» обыграл «Герту» в Бундеслиге, «Шальке-04» и «Фортуна» поделили очки
В матче 11-го тура немецкой Бундеслиги берлинская «Герта» принимала «РБ Лейпциг». Встреча прошла в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион» и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.
В составе «РБ Лейпциг» отличились полузащитники Марсель Забитцер и Кевин Кампль, а также нападающий Тимо Вернер, оформивший дубль. Авторами голов «Герты» стали защитник Максимилиан Миттельштедт и форвард Дейви Зельке.
Результаты других матчей 11-го тура чемпионата Германии
«Шальке-04» (Гельзенкирхен) — «Фортуна» (Дюссельдорф) — 3:3
«Майнц» — «Унион» (Берлин) — 2:3
«Падерборн 07» — «Аугсбург» — 0:1.
Посмотреть турнирную таблицу Бундеслиги сезона-2019/20 можно на «Чемпионате». Календарь матчей немецкого первенства доступен здесь.
Германия - Бундеслига. 11-й тур
09 ноября 2019, суббота. 17:30 МСК
Герта
Берлин
Окончен
2 : 4
РБ Лейпциг
Лейпциг
1:0 Миттельштедт – 32' 1:1 Вернер – 38' (пен) 1:2 Забитцер – 45+1' 1:3 Кампль – 86' 1:4 Вернер – 90+1' 2:4 Зельке – 90+2'
Германия - Бундеслига. 11-й тур
09 ноября 2019, суббота. 17:30 МСК
Шальке-04
Гельзенкирхен
Окончен
3 : 3
Фортуна
Дюссельдорф
1:0 Калиджиури – 33' 1:1 Хеннингс – 62' (пен) 2:1 Кабак – 67' 2:2 Хеннингс – 74' 3:2 Сердар – 79' 3:3 Хеннингс – 85'
Германия - Бундеслига. 11-й тур
09 ноября 2019, суббота. 17:30 МСК
Майнц
Майнц
Окончен
2 : 3
Унион
Берлин
0:1 Брозински – 30' (автогол) 0:2 Андерссон – 45+3' 0:3 Андерссон – 51' 1:3 Онисиво – 81' 2:3 Брозински – 90+4'
Германия - Бундеслига. 11-й тур
09 ноября 2019, суббота. 17:30 МСК
Падерборн 07
Падерборн
Окончен
0 : 1
Аугсбург
Аугсбург
0:1 Макс – 41'
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