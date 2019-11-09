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«Вест Хэм» потерпел разгром в матче с «Бёрнли», «Эвертон» обыграл «Саутгемптон»

«Вест Хэм» потерпел разгром в матче с «Бёрнли», «Эвертон» обыграл «Саутгемптон»
Футбол / Англия 0

В матче 12-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» принимал лондонский «Вест Хэм Юнайтед». Встреча прошла в Бёрнли на стадионе «Терф Мур» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Бёрнли» Эшли Барнс на 11-й минуте с паса защитника Джеймса Тарковски. Перед свистком на перерыв преимущество хозяев после передачи форварда Дуайта Макнила увеличил нападающий Крис Вуд. А на 54-й минуте встречи голкипер «Вест Хэма» Роберто Хименес забил в свои ворота.

Результаты других матчей 12-го тура чемпионата Англии

«Саутгемптон» — «Эвертон» — 1:2

«Ньюкасл Юнайтед» — «Борнмут» — 2:1.

Следить за положением команд в турнирной таблице английского первенства можно на «Чемпионате».

Англия - Премьер-лига. 12-й тур
09 ноября 2019, суббота. 18:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
3 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Барнс – 11'   2:0 Вуд – 44'   3:0 Роберто Хименес – 54' (автогол)
Англия - Премьер-лига. 12-й тур
09 ноября 2019, суббота. 18:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
1 : 2
Эвертон
Ливерпуль
0:1 Дэвис – 4'   1:1 Ингс – 50'   1:2 Ришарлисон – 75'
Англия - Премьер-лига. 12-й тур
09 ноября 2019, суббота. 18:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
2 : 1
Борнмут
Борнмут
0:1 Уилсон – 14'   1:1 Йедлин – 42'   2:1 Кларк – 52'
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