«Вест Хэм» потерпел разгром в матче с «Бёрнли», «Эвертон» обыграл «Саутгемптон»

В матче 12-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» принимал лондонский «Вест Хэм Юнайтед». Встреча прошла в Бёрнли на стадионе «Терф Мур» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Бёрнли» Эшли Барнс на 11-й минуте с паса защитника Джеймса Тарковски. Перед свистком на перерыв преимущество хозяев после передачи форварда Дуайта Макнила увеличил нападающий Крис Вуд. А на 54-й минуте встречи голкипер «Вест Хэма» Роберто Хименес забил в свои ворота.

Результаты других матчей 12-го тура чемпионата Англии

«Саутгемптон» — «Эвертон» — 1:2

«Ньюкасл Юнайтед» — «Борнмут» — 2:1.

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