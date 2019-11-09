«Валенсия» без Черышева обыграла «Гранаду» в матче чемпионата Испании
В матче 13-го тура испанской Примеры «Валенсия» принимала «Гранаду». Встреча прошла в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал полузащитник «Валенсии» Даниэль Васс, отправивший мяч в ворота соперника на 74-й минуте. В компенсированное время с паса голкипера Яспера Силлессена отличился хавбек гостей Ферран Торрес.
Этот матч пропустил российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев. 28-летний футболист получил травму мышц передней поверхности бедра в домашней встрече 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с французским «Лиллем» (4:1).
«Гранада», набрав 20 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Валенсия» (20) — седьмое.
Испания - Примера. 13-й тур
09 ноября 2019, суббота. 18:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
2 : 0
Гранада
Гранада
1:0 Васс – 74' 2:0 Торрес – 90+7'
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