«Валенсия» без Черышева обыграла «Гранаду» в матче чемпионата Испании

В матче 13-го тура испанской Примеры «Валенсия» принимала «Гранаду». Встреча прошла в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник «Валенсии» Даниэль Васс, отправивший мяч в ворота соперника на 74-й минуте. В компенсированное время с паса голкипера Яспера Силлессена отличился хавбек гостей Ферран Торрес.

Этот матч пропустил российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев. 28-летний футболист получил травму мышц передней поверхности бедра в домашней встрече 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с французским «Лиллем» (4:1).

«Гранада», набрав 20 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Валенсия» (20) — седьмое.