«Интер» возглавил таблицу чемпионата Италии, обыграв «Верону»

В матче 12-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» принимал «Верону». Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал полузащитник «Вероны» Валерио Верре, реализовавший пенальти на 19-й минуте. В середине второго тайма хавбек «Интера» Матиас Весино Фалеро сравнял счёт после передачи полузащитника Валентина Лацаро. На 83-й минуте хавбек Николо Барелла вывел хозяев вперёд с паса защитника Стефана де Врея.
Эта победа позволила «Интеру» возглавить турнирную таблицу чемпионата Италии. В активе команды Антонио Конте 31 очко. «Ювентус» (29) вернёт первое место, если завтра, 10 ноября, в Турине обыграет «Милан».
Календарь матчей Серии А сезона-2019/20 доступен на «Чемпионате».
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