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«Интер» возглавил таблицу чемпионата Италии, обыграв «Верону»

«Интер» возглавил таблицу чемпионата Италии, обыграв «Верону»
Футбол / Италия 0

В матче 12-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» принимал «Верону». Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник «Вероны» Валерио Верре, реализовавший пенальти на 19-й минуте. В середине второго тайма хавбек «Интера» Матиас Весино Фалеро сравнял счёт после передачи полузащитника Валентина Лацаро. На 83-й минуте хавбек Николо Барелла вывел хозяев вперёд с паса защитника Стефана де Врея.

Эта победа позволила «Интеру» возглавить турнирную таблицу чемпионата Италии. В активе команды Антонио Конте 31 очко. «Ювентус» (29) вернёт первое место, если завтра, 10 ноября, в Турине обыграет «Милан».

Календарь матчей Серии А сезона-2019/20 доступен на «Чемпионате».

Италия - Серия А. 12-й тур
09 ноября 2019, суббота. 20:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 1
Верона
Верона
0:1 Верре – 19' (пен)   1:1 Весино Фалеро – 65'   2:1 Барелла – 83'
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