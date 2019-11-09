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«Лестер» победил «Арсенал» и поднялся на второе место в таблице АПЛ

«Лестер» победил «Арсенал» и поднялся на второе место в таблице АПЛ
Футбол / Англия 0

В 12-м туре английской Премьер-лиги «Лестер Сити» принимал «Арсенал». Матч состоялся на стадионе «Кинг Пауэр» и завершился со счётом 2:0.

Команды не могли открыть счёт вплоть до середины второго тайма. На 68-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря точному удару нападающего Джейми Варди. Удвоить своё преимущество «лисам» удалось уже спустя семь минут. На этот раз гол себе в актив записал полузащитник Джеймс Мэддисон.

«Лестер», набрав 26 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и теперь уступает лишь «Ливерпулю» (31), опережая при этом «Челси» по дополнительным показателям. «Арсенал» с 17 очками в активе располагается на шестой строчке. С положением других команд можно ознакомиться здесь.

Англия - Премьер-лига. 12-й тур
09 ноября 2019, суббота. 20:30 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
2 : 0
Арсенал
Лондон
1:0 Варди – 68'   2:0 Мэддисон – 75'
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