Гол Варди и бильярдный удар Мэддисона — в обзоре матча «Лестер» — «Арсенал»

В 12-м туре английской Премьер-лиги встречались «Лестер Сити» и «Арсенал». Матч прошёл на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере и завершился со счётом 2:0.



На 68-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря точному удару нападающего Джейми Варди. Удвоить своё преимущество «лисам» удалось уже спустя семь минут. На этот раз голом отличился полузащитник Джеймс Мэддисон.

Видео доступно на «Чемпионате».



«Лестер», набрав 26 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и теперь уступает лишь «Ливерпулю» (31), опережая при этом «Челси» по дополнительным показателям. «Арсенал» с 17 очками в активе располагается на шестой строчке. С положением других команд можно ознакомиться, перейдя по ссылке.