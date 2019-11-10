Тедеско: Зобнин прогрессирует на фланге, он сыграл прекрасно

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско после победы над «Крыльями Советов» в матче 16-го тура РПЛ (2:0) высоко оценил игру Романа Зобнина, который действовал на правом фланге атаки красно-белых.

«Зобнин сыграл прекрасно, он прогрессирует на этой позиции. У Ромы получается удачно играть в атаке, он видит правильный момент для подключения в штрафную. В первом тайме, например, у него был хороший момент – не хватило буквально нескольких секунд. Так что мы довольны его игрой на этой позиции», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

«Спартак», набрав 21 очко, поднялся на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Крылья Советов» (18) — на девятой строчке.