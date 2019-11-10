Жардим: Головину следует стать лучше в завершении атак

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим подвёл итоги матча 13-го тура французской Лиги 1 с «Дижоном» (1:0), а также высказался об игре российского полузащитника Александра Головина.
«Мы провели хороший матч, были сконцентрированы и организованы на поле, но имели некоторые проблемы в завершении атак. Если бы мы улучшили этот компонент, то смоли бы победить с более крупным счётом. „Дижон“ исправлял свои ошибки прямо во время игры, но это неудивительно — соперник показал, что способен на многое. Думаю, победа „Монако“ заслуженная, но мы могли бы выиграть со счётом 2:0 или 3:0.
Головин прогрессирует на тактическом уровне. Ему следует стать лучше в завершении атак. Да, он забил гол в этом матче, но с лёгкостью мог забить ещё один или два. Он работает над собой. Головин — молодой футболист, он продолжает развиваться. Мы очень на него рассчитываем», — приводит слова Жардима официальный сайт «Монако».
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