Тухель: Кавани должен привыкнуть к борьбе с Икарди за место в составе «ПСЖ»
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель после матча 13-го тура французской Лиги 1 с «Брестом» (2:1) отметил, что нападающий парижан Эдинсон Кавани должен привыкнуть к борьбе с форвардом Мауро Икарди за место в составе. Напомним, аргентинец забил победный гол «ПСЖ» в этом матче.
«Кавани не хватает ритма. Он должен привыкнуть к тому, что должен бороться за место в команде с Икарди, это его работа. Нападающему всегда непросто, это ответственная позиция. Но у него нет другого выбора, кроме как принять ситуацию и усердно работать.
Иногда у игрока бывает период, когда всё складывается хорошо, сопутствует удача и всё идёт отлично. У Икарди сейчас именно такой период», — приводит слова Тухеля Canal+.
Гол Икарди принёс «ПСЖ» победу в матче чемпионата Франции с «Брестом»
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