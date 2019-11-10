Бузникин: если Ал. Миранчук поймёт, что нужно ехать в Европу, стоит попробовать
Бывший нападающий московского «Локомотива» и национальной команды России Максим Бузникин рассказал о перспективах полузащитника «железнодорожников» Алексея Миранчука в сильном европейском чемпионате.
«Считаю, он сам должен это решить. И если Алексей поймёт, что ехать нужно, то, конечно, стоит попробовать. А в том, что он футболист хороший, нет никаких сомнений. С моей стороны давать ему советы будет странно. В матчах с «Ювентусом» он проявил себя ярко, дважды забил.
Сейчас Миранчук является лидером «Локомотива», но сложно сказать, насколько он в этот момент готов к отъезду в сильный европейский чемпионат, поскольку в его игре есть как плюсы, так и минусы, над которыми необходимо работать», — приводит слова Бузникина «RT на русском».
«Наполи» и «Милан» заинтересовались Ал. Миранчуком
- 10 ноября 2019
-
12:57
-
12:52
-
12:52
-
12:26
-
12:25
-
11:59
-
11:58
-
11:33
-
11:32
-
11:07
-
11:01
-
11:00
-
10:33
-
10:18
-
10:17
-
10:00
-
09:59
-
09:49
-
09:46
-
09:45
-
09:30
-
09:28
-
09:25
-
09:15
-
09:00
-
09:00
-
08:22
-
07:41
-
07:24
-
01:51
-
01:28
-
01:02
-
00:56
-
00:52
-
00:45
Партнерский контент