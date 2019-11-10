Бузникин: если Ал. Миранчук поймёт, что нужно ехать в Европу, стоит попробовать

Бывший нападающий московского «Локомотива» и национальной команды России Максим Бузникин рассказал о перспективах полузащитника «железнодорожников» Алексея Миранчука в сильном европейском чемпионате.

«Считаю, он сам должен это решить. И если Алексей поймёт, что ехать нужно, то, конечно, стоит попробовать. А в том, что он футболист хороший, нет никаких сомнений. С моей стороны давать ему советы будет странно. В матчах с «Ювентусом» он проявил себя ярко, дважды забил.

Сейчас Миранчук является лидером «Локомотива», но сложно сказать, насколько он в этот момент готов к отъезду в сильный европейский чемпионат, поскольку в его игре есть как плюсы, так и минусы, над которыми необходимо работать», — приводит слова Бузникина «RT на русском».