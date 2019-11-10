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Защитник «Барселоны» Семеду пропустит пять недель из-за травмы

Защитник «Барселоны» Семеду пропустит пять недель из-за травмы
Футбол / Испания 0

Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду получил травму голени в матче 13-го тура испанской Примеры с «Сельтой», сообщается на официальном сайте каталонской команды.

Напомним, португальский футболист получит травму на 23-й минуте матча, после чего был вынужден покинуть поле. Вместо Семеду на поле вышел Серхио Бускетс. Встреча завершилась победой каталонцев со счётом 4:1. Ожидается, что Семеду пропустит пять недель из-за травмы.

Семеду выступает в составе «Барселоны» с 2017 года. В текущем сезоне 25-летний португальский защитник принял участие в 12 матчах и отметился тремя результативными передачами.

«Барселона» набрала 25 очков в 13 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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