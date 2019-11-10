Защитник «Барселоны» Семеду пропустит пять недель из-за травмы
Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду получил травму голени в матче 13-го тура испанской Примеры с «Сельтой», сообщается на официальном сайте каталонской команды.
Напомним, португальский футболист получит травму на 23-й минуте матча, после чего был вынужден покинуть поле. Вместо Семеду на поле вышел Серхио Бускетс. Встреча завершилась победой каталонцев со счётом 4:1. Ожидается, что Семеду пропустит пять недель из-за травмы.
Семеду выступает в составе «Барселоны» с 2017 года. В текущем сезоне 25-летний португальский защитник принял участие в 12 матчах и отметился тремя результативными передачами.
«Барселона» набрала 25 очков в 13 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.
Вальверде: с Месси всё возможно
- 10 ноября 2019
-
12:57
-
12:52
-
12:52
-
12:26
-
12:25
-
11:59
-
11:58
-
11:33
-
11:32
-
11:07
-
11:01
-
11:00
-
10:33
-
10:18
-
10:17
-
10:00
-
09:59
-
09:49
-
09:46
-
09:45
-
09:30
-
09:28
-
09:25
-
09:15
-
09:00
-
09:00
-
08:22
-
07:41
-
07:24
-
01:51
-
01:28
-
01:02
-
00:56
-
00:52
-
00:45
Партнерский контент