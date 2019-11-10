Напавшего на Озила и Колашинаца мужчину избили в тюрьме

30-летний Эшли Смит, осуждённый на 10 лет за участие в нападении на футболистов лондонского «Арсенала» Месута Озила и Зеада Колашинаца, был избит в тюрьме другим заключённым, сообщает Mirror.

Нападавший обвинил Смита в ограблении мамы друга, но последний поклялся детьми, что не имеет к этому никакого отношения. Адвокат Эшли сообщил, что его подзащитный теперь боится за свою жизнь.

Напомним, Смит вместе с 26-летним Джорданом Нортовером попытался ограбить Озила и Колашинаца минувшим летом. Злоумышленники подъехали на скутерах к автомобилю футболистов и угрожали им ножами. Колашинацу удалось отогнать грабителей.

Смит был приговорён к 10 годам тюрьмы 8 ноября. Дело Нортовера будет рассмотрено позже.