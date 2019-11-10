Раздевалка «Сочи», слова Черчесова и портрет Месси в музее. Фото стадиона «Фишт»
10 ноября в Сочи прошла экскурсия по стадиону «Фишт» для представителей средств массовой информации. Журналистам показали внутренние помещения стадиона: раздевалку «Сочи», звукорежиссёрскую студию, тренажёрный зал и тоннель, ведущий на поле, а также состояние поля и трибун перед домашним матчем команды.
Кроме того, на домашнем стадионе сочинской команды есть музей, в котором собраны экспонаты с чемпионата мира — 2018, зимних Олимпийских 2014 года и прочих памятных событий спортивного мира.
Сегодня на стадионе «Фишт» состоится матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — ЦСКА. Начало — в 16:30 мск.
Лучшие кадры с экскурсии — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
- 10 ноября 2019
-
16:01
-
15:55
-
15:53
-
15:43
-
15:31
-
15:29
-
15:09
-
15:04
-
14:57
-
14:53
-
14:23
-
14:22
-
14:13
-
13:50
-
13:36
-
13:30
-
13:26
-
13:24
-
12:57
-
12:52
-
12:52
-
12:26
-
12:25
-
11:59
-
11:58
-
11:33
-
11:32
-
11:07
-
11:01
-
11:00
-
10:33
-
10:18
-
10:17
-
10:00
-
09:59
Партнерский контент