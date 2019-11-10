Раздевалка «Сочи», слова Черчесова и портрет Месси в музее. Фото стадиона «Фишт»

10 ноября в Сочи прошла экскурсия по стадиону «Фишт» для представителей средств массовой информации. Журналистам показали внутренние помещения стадиона: раздевалку «Сочи», звукорежиссёрскую студию, тренажёрный зал и тоннель, ведущий на поле, а также состояние поля и трибун перед домашним матчем команды.

Кроме того, на домашнем стадионе сочинской команды есть музей, в котором собраны экспонаты с чемпионата мира — 2018, зимних Олимпийских 2014 года и прочих памятных событий спортивного мира.

Сегодня на стадионе «Фишт» состоится матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — ЦСКА. Начало — в 16:30 мск.

Лучшие кадры с экскурсии — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.