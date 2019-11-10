Кангва: «Зенит» создал два момента и один реализовал

Форвард тульского «Арсенала» Эванс Кангва прокомментировал поражение в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 0:1. Автором единственного гола в матче стал форвард сине-бело-голубых Сердар Азмун.
«Почему не удалось забить? Так сложилась игра — иногда ты забиваешь, а иногда нет. Комфортно ли играть на острие? Я чувствовал себя комфортно и готов играть на любой позиции, про которую скажет тренер.
«Зенит» создал два момента, им удалость реализовать один из них, нам же не удалось", — передаёт слова форварда корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
«Зенит», набрав 36 очков, возглавляет турнирную таблицу Премьер-Лиги, «Арсенал» (19) занимает седьмое место.
Календарь матчей РПЛ сезона-2019/20 доступен на «Чемпионате».
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