Гончаренко прокомментировал свои претензии арбитру в перерыве матча с «Сочи»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал претензии, которые он предъявил главному арбитру матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» Станиславу Васильеву. Встреча, которая проходила на стадионе «Фишт», завершилась победой «армейцев» со счётом 3:2.
«Спор с судьёй? Если проследить за моими высказываниями, все они минимально касаются судейства, потому что за этим можно потерять главное. Надо делать то, что умеешь — работать с командой, а не смотреть на судейство», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
ЦСКА, набрав 30 очков, вышел на 3-е место в турнирной таблице чемпионате России. «Сочи» занимает последнее, 16-е место. В активе команды 13 очков.
Гончаренко — судье в перерыве матча с «Сочи»: лицо чуть попроще делайте
- 10 ноября 2019
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